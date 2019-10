Herzlichem Empfang folgte die raue Wirklichkeit

Die Veranstaltungsreihe "Integration durch Bildung" wird laut einer Mitteilung des Landratsamts am Mittwoch, 23. Oktober, fortgesetzt. Zentrales Thema des Abends ist der Bericht von Kerstin Brückner, die mit großem Erfolg die Kontaktstelle für Neubürger der Gemeindeallianz Hofheimer Land im Interkommunalen Bürgerzentrum am Marktplatz in Hofheim ausfüllt.

Beginn ist um 19 Uhr im Zuwanderungszentrum in Haßfurt.Voranmeldungen bei Siza Zaby (Telefon 09521/27152) sind erwünscht, aber nicht erforderlich,.

Neubürgern, gleich welcher Herkunft, für die Ansiedelung im Hofheimer Land den Weg ebnen: Dies ist eine Herausforderung, der sich Kerstin Brückner seit einigen Jahren stellt. Und sie kann Erfolge vorweisen: als Bindeglied zwischen Wohnungssuchenden und Vermietern, zwischen Arbeitgebern und Arbeitssuchenden, als Kontaktstelle für Zuwanderer und ehrenamtliche Unterstützer. Sie trägt bei Bedarf Sorge für die energetische Beratung, und sie unterstützt die Einbindung von Neubürgern in lokale Strukturen. "Auch wenn es noch kein Zuwanderer aus unserer Region geschafft hat, Fußball in der Bundesliga zu spielen", so Brückner augenzwinkernd, "so werden die Kenntnisse, Fähigkeiten und Interessen der Neubürger doch in vieler Hinsicht geschätzt: beispielsweise bei den Sportvereinen, in den unterschiedlichsten Firmen oder auch zur Ergänzung der Kuchenspenden bei diversen Festen."

Kerstin Brückner wird von ihrer Arbeit, ihren Erfolgen und auch von Rückschlägen berichten. Und von ihren Erwartungen und Vorstellungen, wie die Ankommenskultur in der absehbaren Zukunft weiterentwickelt werden kann. Denn nach dem zuhauf herzlichen Empfang hat mittlerweile vielerorts der raue Alltag Einzug gefunden. Die Notwendigkeit für Neubürger, sich "auf eigene Beine zu stellen", tritt in immer stärkerem Maße zutage. red