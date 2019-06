Das Plootzfest findet am Sonntag, 23. Juni, ab 11.30 Uhr am Backhaus am Schlossberg statt. Das Fest organisiert wie in jedem Jahr der Gesangverein "Frohsinn". Es werden die bekannten Plootzsorten aus dem traditionellen Holzbackofen angeboten. Ein Teil des Erlöses geht an den Kindergarten Burglauer. sek