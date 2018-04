Herzenswärme trifft auf Kraft der Musik

red



Wer Suzan Baker und Dennis Lüddicke auf der Bühne erlebt, spürt, dass es etwas ganz Besonderes ist, was die beiden Künstler verbindet: Herzenswärme und die geballte Kraft der Musik. Davon überzeugen kann man sich beim Gastspiel der beiden am kommenden Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr auf der Bühne in Gut Leimershof.Bereits mit drei Jahren schmettert Suzan Baker mit einem Holzlöffel als Mikrofonersatz Songs von T. Rex und Deep Purple. Mit zwölf Jahren bringt sie sich selbst das Gitarrespielen bei. Mit Ende 20 gründet sie die "Suzan Baker Band", danach die Rockband "MacLoud", mit der Suzan als Bandleaderin und Frontfrau zwölf Jahre lang erfolgreich durchs Land tourt. Bis sie dann 2010 beschließt, dass es Zeit ist, andere Wege zu gehen. Sie produziert eigene Lieder und arbeitet mit ihrem Lebenspartner Dennis Lüddicke, einem flamencogeprägten Gitarren-Virtuosen, an einem gemeinsamen Musikprojekt. Im Herbst 2017 erschien die aktuelle CD, auf der ausschließlich eigene Kompositionen des Künstlerpaares zu hören sind.Nähere Informationen und Reservierung im Internet unter www.leimershof.de , telefonisch unter der Nummer 0954/75457 sowie unter www.suzanbaker.com