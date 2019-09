Die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge lädt am Freitag, 20. September, ab 19.30 Uhr zum "Herzenslieder-Abend" in die Dreieinigkeitskirche, Georg-Herpich-Platz 3, ein. Musiktherapeutin Ute Fischer-Petersohn nimmt die Besucher mit auf eine Reise in das eigene Herz mit religiösen Liedern, Mantren oder Healing Songs. Der Eintritt ist frei. red