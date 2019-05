Am Samstag, 1. Juni, lädt das "Junge Bündnis für Offenheit, Toleranz und Menschlichkeit" zu einer gemeinsamen Großdemonstration unter dem Motto "Herz statt Hass" ein. Los geht es um 14 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Laut der Mitteilung wird ein vielfältiger und bunter Demozug erwartet. Oberbürgermeister Andreas Starke ist Schirmherr der Veranstaltung und wird auch einige Worte an die Teilnehmer richten. Die Veranstaltung wird über die "Partnerschaft für Demokratie in der Stadt Bamberg" im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. red