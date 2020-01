Herz ist Trumpf bei der "Erholung"

Der Männergesangverein "Erholung" Heroldsbach nimmt sich eine Auszeit und tauscht die Noten mit den Karten zum Schafkopfspiel aus. Das kleine Schafkopfturnier findet am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr in der Sängerstube des Vereins im Rathauskeller statt. Jeder Teilnehmer bekommt einen Preis. Und vielleicht, so die Veranstalter, wird auch zwischendurch ein Lied gezwitschert. red