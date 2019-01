Herz für das Kinderhospiz

Der Frauen- und Jugendausschuss der IG Metall Bamberg hat gemeinsam eine Spende in Höhe von 3500 Euro zugunsten eines geplanten Kinderhospizes in Bamberg an den Hospizverein übergeben. Der Startschuss für diese Spendeninitiative fiel im November letzten Jahres, als sich sowohl die Frauen, als auch die Jugend der örtlichen Geschäftsstelle Bamberg für dieses Projekt, welches schwerstkranke Kinder auf ihrem letzten Weg unterstützen soll, begeistern konnten. In der Vorweihnachtszeit wurde schließlich auf verschiedenen Versammlungen und Sitzungen für den wohltätigen Zweck gesammelt. Den krönenden Abschluss bildete ein Stand der Gewerkschaft vor dem Bamberger Weihnachtsmarkt, an welchem viele Besucher Herz gezeigt und mit kleinen Spenden zum letztlich großen Erfolg der Aktion beigetragen haben. Der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Bamberg, Matthias Gebhardt, bedankte sich laut der Pressemitteilung der IG Metall für das ehrenamtliche Engagement der Frauen und Jugend der Geschäftsstelle. red