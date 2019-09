Herta Kotz feiert den 90.

Ihren 90. Geburtstag hat Herta Kotz aus Forchheim gefeiert, eine liebenswerte Seniorin, die sich freute, so alt geworden zu sein. Wie sie erzählte, stamme sie aus einer altansässigen Forchheimer Familie. Sie kann auf abwechslungsreiche und interessante neun Jahrzehnte zurück-

blicken. Bis vor kurzer Zeit fühlte sie sich in ihrem Eigenheim mit großem Garten in der Bamberger Straße wohl. Doch aus gesundheitlichen Gründen weilt sie derzeit im Caritas-Alten- und -Pflegeheim St. Elisabeth in Forchheim. Dorthin waren auch Bekannte und Verwandte zum Gratulierten gekommen, unter ihnen Vizelandrätin Rosi Kraus und Bürgermeister Franz Streit (beide CSU), die Grüße überbrachten. Erste Gratulanten waren an diesem Festtag das Pflegepersonal UND die stellvertretende Leiterin Isabell Wolny, die die Jubilarin hochleben ließen. dia