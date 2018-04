"Herrschen oder dienen?"

Auf der Grundlage des Matthäus-Evangeliums spricht Bruder Michael von der Christusbruderschaft Falkenstein bei den Veitlahmer Bibeltagen zu den Themen "Christenverfolgung - die Erfüllung eines Geburtstagswunsches" (Donnerstag), "Nichts als fünf Brote und zwei Fische?" (Freitag) und "Ich bin's - fürchtet euch nicht!" (Samstag). Die Abende finden im evangelischen Jugendhaus statt und beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 15. April, beginnt der Gottesdienst mit Bruder Michael in der St.-Veits-Kirche um 10 Uhr. Im Anschluss an die Abende oder nach Vereinbarung besteht die Gelegenheit zur Aussprache. red