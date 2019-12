Zur "Herrnsdorfer Vorweihnacht" lädt der Gesangverein Sängerlust Herrnsdorf am Samstag, 14. Dezember, um 17.30 Uhr in die Kirche Sankt Jakobus ein. Mit schönen Weisen wollen die Chöre "Tonarten Herrnsdorf/Sambach", der Männergesangverein Sängerlust Zentbechhofen und ein "Quartett ohne Namen" die Besucher auf das bevorstehende Fest einstimmen. Außerdem werden die Herrnsdorfer Nachwuchsmusiker Matti Buchhold, Marie Krebs, Celine Hanisch und Ben Buchhold (allesamt zwischen sechs und elf Jahre alt) mit kleinen Musikstücken vor das Publikum treten. Nach dem Konzert wird zum geselligen Beisammensein auf dem Kirchenvorplatz eingeladen. An wärmenden Öfen ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. red