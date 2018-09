Herrmannsdörfer: Burgebrach hat den Druck

Nach zwei Siegen in Folge trifft der Bezirksliga-Absteiger SV Dörfleins in der Fußball-Kreisliga Bamberg am Sonntag (15 Uhr) auf den TSV Burgebrach, der zu den Mitfavoriten auf den Aufstieg zählt. Der erfahrene Dörfleinser Spielertrainer Mario Herrmannsdörfer erwartet ein Spiel auf Augenhöhe:

"Grundsätzlich ist es nach dem Abstieg nicht einfach, den Negativtrend zu stoppen und wieder in ein positives Fahrwasser zu kommen. In den letzten Wochen ist uns das aber gelungen. Die Formkurve und die Stimmung in der Mannschaft zeigen, dass wir wieder auf dem Weg nach oben sind. Die Jungs haben Bock drauf, und mir macht die Liga auch Spaß.

Gegen den TSV Burgebrach erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Burgebracher sind der Favorit, sie haben selbst erklärt, dass sie aufsteigen wollen. Damit liegt der Druck bei ihnen, den Anschluss nach ganz oben nicht zu verlieren. Eigentlich müssen sie bei uns gewinnen. Wir haben eine positive Bilanz zu Hause, die wollen wir ausbauen. Also: wir können, aber Burgebrach muss.

Unser Kapitän fällt am Wochenende aus, Christian Reuß ist schon länger an der Hüfte verletzt. Wir haben drei Leute zu ersetzen, aber egal, wer in der ersten Elf spielt, es kommt darauf an, welche Einstellung man zeigt. Das ist das Wichtigste und das haben wir in den letzten Wochen bei den beiden Siegen auch hinbekommen.

Der Tabellenführer FSV Buttenheim ist für mich die kompletteste Mannschaft und großer Favorit auf den Aufstieg. Danach kommt ein breites Feld mit fünf oder sechs Mannschaften, die auch oben mitspielen wollen. Ich hoffe, dass wir da noch dazustoßen können. Wir wollen genug Punkte sammeln, damit wir beruhigt Weihnachten feiern können, das war bei uns in den letzten Jahren nicht immer so. Unser Ziel ist, am Ende der Saison unter den ersten fünf zu sein. Der TSV Burgebrach hat sich ja selbst dazu bekannt, um den Aufstieg mitspielen zu wollen, auch Rattelsdorf schätze ich sehr gut ein. Mit Buttenheim sind das für mich die Top 3.

Ich bin nicht so, dass ich während des Spieltags auf die anderen Partien schaue, da geht es erst einmal darum, seine eigenen Hausaufgaben zu machen. Außerhalb der Kreisliga interessiert mich das Spiel von Borussia Mönchengladbach, weil da mit Thomas Kraus auch ein Reichmannsdorfer in Gladbach spielt."