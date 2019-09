Herrmann gratuliert Hegele

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gratuliert der Logistikfirma Simon Hegele zu ihrem 25. Jahr am Standort Forchheim. Mit nur einem Wagen und zwei Pferden ging es im Jahr 1920 in Karlsruhe los. Doch Simon Hegeles Unternehmen nahm eine rasante Entwicklung. In knapp 100 Jahren hat sich die Hegele-Gruppe zu einem der innovativsten Logistik- und Service-Dienstleister an weltweit 49 Standorten entwickelt.

Drittgrößter Arbeitgeber

Zu dem Unternehmenserfolg trägt der Standort Forchheim bereits seit einem Vierteljahrhundert bei. Der Standort Forchheim bildet mit rund 620 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen der vier größten Standorte der Unternehmensgruppe. Simon Hegele ist zudem der drittgrößte Arbeitgeber in Forchheim.

Zu der beeindruckenden Erfolgsbilanz gratuliert der Innenminister Joachim Herrmann bei der Firmenfeier am Samstag der Simon-Hegele-Gesellschaft für Logistik und Service. Der Forchheimer Logistikdienstleister sitzt am Rittigfeld 1.