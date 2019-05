Herrlich erfrischend und kreativ: "Belle Mélange" kommt ins Schloss

Das Quartett "Belle Mélange" ist mit seinem aktuellen Programm "Cherchez la femme - Was Mann wissen muss" am Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr im Thurnauer Schloss zu Gast.

"Belle Mélange" besteht aus vier Profimusikerinnen, die ein Quartett der besonderen Art bilden. Theresa Heinz (Gesang), Vitalina Pucci (Flügel), Nadja Schneider (Cello) und Polina Blüthgen (Querflöte) gleichen einer Wundertüte. Sie spielen herrlich erfrischend, kreativ, beeindruckend vielseitig, absolut unvorhersehbar, publikumsnah und erstklassig.

Weibliche Selbstironie und Schlagfertigkeit, gepaart mit frechem Humor und Esprit, ergeben ein Konzerterlebnis, das sich in kein Genre pressen lässt. Eben noch die Parodie eines alten Popklassikers und nun ein Rap auf die Liebe. Zwischendurch ein paar leise und ernste Töne oder ein Abstecher in die Klassik. Zuletzt wird das Ganze garniert mit liebenswürdig-scharfzüngigem Wortwitz und herrlich komischen Kabaretteinlagen - ein Feuerwerk in Musik. Das aktuelle Programm "Cherchez la femme - Was Mann wissen muss" befasst sich voll und ganz mit dem wohl schönsten und zugleich wundersamsten Phänomen: der Frau.

Beschrieben wird alles, was ihr Universum bewegt und sie in Wallung bringt: der Heißhunger auf Schokolade, Figurprobleme, Kaffee als Männerersatz, die Ungerechtigkeit der naturgegebenen geschlechtsspezifischen Merkmale, neue innovative Trennungsmethoden, benutzerdefinierte nationenübergreifende Alltagsprobleme und die Kunst, sich und das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Eine Lehrveranstaltung ganz ohne Klischees, nicht nur für Männer. red