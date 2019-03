Herrlich alberne Gesellschaftskritik

Nicole Julien-Mann Kronach — Über ein volles Haus freuten sich die Macher vom Kulturcafé. Kein Wunder, die Kabaretttruppe TBC aus Bamberg würde auch locker manch anderen größeren Saal füllen. Aber, so Vereinsvorstand Dietmar Lang, man wollte dem Stammlokal treu bleiben. Das Publikum hat dabei gut lachen, nicht nur, weil man hautnah dabei ist, sondern auch, weil TBC keine Chance ausließ, direkt mit ihm zu interagieren.

Damit jeder wusste, wo der Hammer hing, gab es gleich zu Anfang eine Breitseite mit der "TBC-typischen Orts- und Leutebeleidigung" in der musikalischen Vorlage von "La Bamba": "Wir spielen heut' in der Bamba". Dass Kronach aber immer noch besser als Mitwitz sei, wurde zum Running Gag des Abends - wer würde sich trauen, dem zu widersprechen, zumal man vor den situativen Stand-up-Einlagen auf der Bühne nie sicher war.

Kabarett nah an Klamauk und Comedy ist das Grundkonzept von TBC, mit rasend komisch gespielten Nummern und kreativ abgewandelten Hits. Respektlos ziehen die drei durch den Kakao, was genau dort hingehört. Etwa die ablehnende Haltung der altehrwürdigen katholischen Kirche zur Homosexualität, die ja in den eigenen Reihen weit verbreitet sein soll. Oder die Diskussionsunkultur in der politischen Debatte. Nur wer das Sprachseminar "Wutbürger für Anfänger" besucht, dem gelingt es, die Schuld vehement dort abzuladen, wo sie garantiert nicht hin gehört. Seminarteilnehmer: "Ich wünsche mir mehr Haare, aber dafür können doch die Flüchtlinge nichts?" Anwort: "Doch - die fressen uns schließlich die Haare vom Kopf."

Politisch korrekt darf die AfD später eine Gegendarstellung bringen. Dass deren Mitglieder Anhänger von Verschwörungstheorien seien, sei ein perfides Komplott der Schweden, die mit komplizierten Aufbauanleitungen und fehlenden Schrauben die Leute in den Wahnsinn trieben. "Wir wollen kein Billy, wir wollen Horst!"

Political Correctness lässt auch der Elferrat vermissen, der sich nicht nur mit Gleichstellungsbeauftragten herumschlagen muss - was schließlich reimt sich zwangsläufig auf Schornsteinfeger, Uschi oder Glotze?

Gender- und Diskriminierungsdebatten, fehlende Diskussionskultur, Fake News, Medienkonsum und Artenschwund - vor TBC ist kein Thema sicher und dem Publikum wird selten ein Spiegel vorgehalten, in den es blicken kann und trotzdem lacht. Die Kritik kommt halt herrlich albern daher. Zum Beispiel wenn Laptop und Besitzer eine Paartherapie machen. Er schaue auf der CeBIT nur nach den ultradünnen Dingern, beklagt "sie" sich. Sie habe sich eben jede Menge Kilobytes aufgefuttert, kontert er. "Ja, weil du mich ständig mit Daten fütterst." Auch die Medien kriegen ihr Fett weg, wenn sie jedes noch so banale Thema zum Jahrhundertereignis aufbauschen. So kommen auch auf der Bühne des Struwwels alle zu Wort und der Korrespondent vor Ort, der Spezialist zu Hause und der Lobbyist gehen der Frage nach, wie es so weit kommen konnte, dass in China ein Sack Reis umgefallen ist.

Ein lustiger Abend, der statt moralinsauer zu appellieren berechtigte Gesellschaftskritik humorvoll verpackt. Das nötigt selbst dem Franken "a weng Reschbekt" ab: "Bassd scho!"