Herrenrunde lädt zum Gottesdienst

52 Männer aus allen gesellschaftlichen Schichten des Ruwertales bei Trier sind vom 6. bis 8. September im Rahmen einer Kultur-, Wein-und Bierreise im Bamberg und Umgebung zu Gast.Verschiedene Programmpunkte, unter anderem eine Führung am Samstag in Bamberg sowie eine Brauereibesichtigung und der Besuch der Klosterkirche Vierzehnheiligen, sind vorgesehen. Innerhalb dieser Gruppe hat sich ein Projektmännerchor gebildet, der sich aus aktiven Sängern aus verschiedenen Chören im Ruwertal zusammensetzt. Dieser Männerchor wird neben einem Auftritt bei der Kirchweih in Hirschaid am Freitag, 6. September, am Sonntag, 8. September, 10 Uhr, in der Klosterkirche der Karmeliten den Gottesdienst mit seinen Liedern umrahmen und mitgestalten. Der Chor steht unter der Leitung von Elisabeth Kaufmann und hat sich entsprechend gut vorbereitet. red