An den Müllcontainern in der Kurhausstraße auf dem Parkplatz gegenüber einem Hotel wurde am Donnerstag ein unverschlossenes Fahrrad der Marke "Cube" gefunden. Der Finder übergab das Rad am Samstag der Polizei. Aufgrund des guten Zustandes des Rades wird nicht von einer Entsorgung ausgegangen, so die Polizei. pol