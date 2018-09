Herrenloses Fahrrad gefunden

Ein herrenloses Fahrrad ist in der Kissinger Straße an der Bushaltestelle gefunden worden. Es handelt sich um ein blau-rotes Mountainbike der Marke Metorit. Das Rad verfügt über eine 24-Gang-Schaltung, eine Federgabel und hat 26-Zoll-Räder. Der Besitzer kann sein Rad am Bauhof Bad Bocklet abholen. pol