Herrenlose Radkappe beschädigt Auto

Die Bundesstraße 26 in Richtung Viereth befuhr am Montag gegen 16 Uhr eine Renault-Fahrerin, als ihr eine Radkappe eines unbekannten Fahrzeugs entgegenflog und ihr Auto beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.