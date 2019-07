Vermutlich am vergangenen Wochenende hat ein unbekannter Täter in der Adolf-Kolping-Straße ein Herrenfahrrad gestohlen, das unversperrt an einer Garage lehnte. Das blaue Rad mit Drei-Gang-Schaltung hat noch einen Zeitwert von etwa 50 Euro. Es sei durchaus denkbar, dass der Täter damit gefahren ist und es dann an anderer Stelle wieder abgestellt hat, so die Polizei. Wer sachdienliche Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben kann, meldet sich bei der Inspektion Hammelburg, Tel.: 09732/ 90 60. pol