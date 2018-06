Herren im Einberger Königshaus

Anerklennung vom Bürgermeister



Die Schützengesellschaft (SG) Einberg von 1926 feierte am Wochenende mit dem Schützenfest den Festhöhepunkt, belohnte erfolgreiche Sportschützen mit Pokalen und ließ ihre neuen Majestäten hochleben: Erster Schützenmeister und Vereinsvorsitzender Bernd Roßbach bestieg mit einem 289,1 Teiler den Königsthron.Gerhard Geuther sicherte sich mit einem 534,9 Teiler die Würde des ersten Ritters und Kathrin Volk-Hofmann krönte sich mit einem 710,1 Teiler zur zweiten Ritterin. Übrigens zielten Insgesamt 25 Sportschützen auf die Königsscheibe.Bei der Jugend wurde der zwölfjährige Julius Blümig mit einem 130,2 Teiler Jungschützenkönig. Ihm zur Seite steht Veronika Janzen mit einem 225,1 Teiler als erste Ritterin und Erik Gerber mit einem 450,4 Teiler als zweiter Ritter.Majestät Bernd Roßbach hat bereits reichlich königliche Erfahrung. Drei Königsorden schmücken sein Sakko, und für den vierten gibt es auch noch Platz. "Ich bin ja schon bald fünfzig Jahre dabei, bin geübt", schmunzelte Majestät. Familie Roßbach scheint eine wahre Königsfamilie zu sein, denn auch seine Gattin trug die Königswürde bereits drei Mal. "Mag wohl an unserer Straße liegen, wir stammen aus der Königsallee. Unser ehemalige Bürgermeister Gerhard Preß hat unsere Rothenhofer Straße spaßig schon zur Königsallee ernannt, weil von da die meisten Schützenkönige hervorgegangen sind".Und wie fühlte sich die Ehre für Jungmajestät Julius Blümig, dem Schüler der Mitwitzer Montessori-Schule an? "Geht, Kette ist bisschen schwer", meinte Julius, kurz und bündig. "Ich bin erst ein paar Monate bei den Sportschützen. Aber was ich da als Jugendkönig machen muss, keine Ahnung".Bürgermeister Marco Steiner konnte terminlich an der Königsabholung zuvor nicht dabei sein, was er äußerst bedauerte. "Das hatte sich echt gelohnt", schwärmte Vorstand Roßbach noch immer. Weil das Domizil der scheidenden Majestät Andreas Meyer in Meeder lag, machte sich gleich ein ganzer Bus zum Meederer Königsgarten auf. Diese gelungene Veranstaltung und auch heuer die 20. Rödentaler Schießsportwoche mit 200 Sportschützen aus den Landkreisen Coburg, Kronach und Lichtenfels zählten zweifelsohne zu den Highlights der SG Einberg. "Das ist schon lobenswert, so viele Schützenschwestern und -brüder aus Oberfranken nach Einberg auf eure Schießsportanlage zu holen und dabei mit besten Ergebnissen zu glänzen. Damit repräsentiert ihr ja unsere Stadt Rödental ", sagte Steiner. Zudem zeigte er sich Steiner von den sportlichen Erfolge mächtig beeindruckt. Die deutschen Meister 2017 Bernd Roßbach, Birgit Engel (SG Einberg) und Walter Engel (SG Rödental) hatten die Ehre, sich ins "Goldene Buch" der Stadt Rödental einzutragen. Ebenso zeigte sich der Bürgermeister über die Präsentation des kompletten Jugendkönigshauses begeistert und wünschte, die Jugend möge so zahlreich dabeibleiben.In original Coburger Tracht schmückte der Musikverein Schorkendorf das Einberger Schützenfest mit heiteren Klängen. mvn Zuvor überreichten Vorstand Roßbach und Bürgermeister Steiner die Pokale: Königspokal Jugend (3 Schuss LG): 1. Veronika Janzen, 2. Julius Blümig, 3. Erik Gerber. Königspokal (3 Schuss LuPi): 1. Stefan Hofmann Königspokal (3Schuss LG und 1 Schuss König KK): 1. Bernd Roßbach, 2. Rüdiger Klebeg, 3. Marco Roßbach.