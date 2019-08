Vermutlich in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Mittwoch 21 Uhr, wurde Am Schrankenberg ein Fahrrad gestohlen.Als ein 21-jähriger Mann von seiner Reise mit der Bahn zurückkam, war sein Fahrrad mitsamt Schloss entwendet worden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-weißes Herren-Tourenrad, der Marke KTM/Avenza Gross Street, das Bike hatte noch einen Zeitwert von ca. 700 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol