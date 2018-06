Herren des TV Haßfurt holen vierten Sieg in Folge

Herren 30, Bezirksliga



Die Tennis-Teams des TV Haßfurt holten vier Siege, drei Niederlagen und ein Remis. Die Herren 30, die Herren sowie deren zweite Reserve bleiben weiterhin an der Tabellenspitze.Die ungeschlagenen TVler holten den vierten Sieg in Folge. Im Spitzenspiel musste Dominik Wagenhäuser beim Stand von 3:6 und 4:3 verletzungsbedingt aufgeben. Neuzugang Georg Rumpel behielt nach dem klaren 6:1 im zweiten Durchgang die Nerven und jubelte mit 7:6. Alexander Blumenröder ließ sich gnadenlos mit 6:0 und 6:0 Lehrgeld bezahlen. Auch Johannes Heller war der Herr auf dem Platz und siegte mit 6:0 und 6:2. Andreas Drumm gab das Match verletzungsbedingt beim Stand von 2:2 ab. Markus Gackstatter wurde von Ball zu Ball immer sicherer und gewann mit 6:4 und 6:1. Das "Einser-Doppel" Rumpel/Drumm sowie die zweite Paarung Wagenhäuser/Gackstatter verloren verletzungsbedingt kampflos. Das Duo Blumenröder/Heller triumphierte mit 6:1 und 6:2.Der TVH verteidigte beim Mitfavoriten die Tabellenspitze. Dominik Wagenhäuser (7:6, 6:1) und Georg Rumpel (6:4, 6:3) zeigten Muskeln. Mannschaftskapitän Julian Zeiß kam schwer in den Rhythmus und verlor mit 1:6 und 2:6. Neuzugang Lukas Hager machte es mit 7:5, 4:6 und 10:6 spannend. Die beiden Youngster Felix Kramer (6:1, 6:4) und Jonathan Strauß (3:6, 6:7) holten eine 1:1-Bilanz. In den Doppeln siegten Wagenhäuser/Rumpel (6:1, 6:2), Hager/Kramer verloren knapp mit 3:6 und 7:5, und Zeiß/Strauß schickten ihre Gastgeber mit 6:1 und 6:3 in die Kabine.Herren, Kreisklasse 3: TSV Oberhohenried - TV Haßfurt III 1:5; Damen, Kreisklasse 3: TV Haßfurt - TSV Grafenrheinfeld 0:6; Junioren 18, Bezirksklasse 2: TV Haßfurt - TC Hammelburg 3:3; Knaben 16, Bezirksklasse 1: TV Haßfurt - TC BW Bad Neustadt 6:0; Midcourt 10, Bezirksklasse 1: TV Haßfurt - TSV Werneck 0:3; Dunlop 10, Bezirksklasse 1: TC Zeil - TV Haßfurt 9:0