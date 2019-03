Herren des TSV Küps III verlustpunktfreier Meister der Bezirksklasse D

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung ist die dritte Herrenmannschaft des TSV Küps mit 24:0 Punkten und 108:19 Spielen souveräner Meister in der Bezirksklasse D Lichtenfels geworden. Damit steigen die Küpser in die Bezirksklasse C auf. Am Erfolg waren neun Herren und eine Dame beteiligt. Bester Ligaspieler war Manfred Sachs mit seinen 20:1 Punkten in allen zwölf Einsätzen. Kevin Greser bestritt elf Spiele mit 9:3 Punkten, Manfred Spörlein ebenfalls elf mit 11:4 Punkten und Rainer Greser 10:2 Punkte in zehn Spielen. Im Schluss-Paarkreuz blieben Walter Gossel (8:0) und Helmut Hanna (6:0) bei jeweils sieben Einsätzen sowohl im Einzel als auch im Doppel (5:0 Punkte) ungeschlagen. Hüseyin Cekic erzielte in der Rückrunde an Position 1 bei vier Einsätzen 5:0 Punkte. Ersatzspieler Jens Möckel kam auf 5:2 Punkte, drei weitere Ersatzspieler erzielten 2:1 Punkte. Dreizehn verschiedene Doppel-Paarungen erzielten insgesamt 30:6 Punkte. km