Herren 65 des TCB mit Ligaverbleib

Im letzten Medenspiel der Tennissaison schafften die Herren 65 des TC Burgkunstadt mit einem 5:1-Erfolg gegen den TC Lerchenbühl Bayreuth den Verbleib in der Bezirksklasse 1.

Bezirksklasse 1, Herren 65

TC Burgkunstadt - TC Lerchenbühl Bayreuth 5:1

Die Burgkunstadter erkämpften sich den Sieg. Gegen einen der stärksten Ligaspieler, den Bayreuther Müller, hatte Alfred Heck auf Position 1 keine Chance und verlor glatt. Besser machten es seine anderen drei Mitspieler. Helmut Padukience, Rainer Kunig und Gerhard Gückel siegten relativ sicher in jeweils zwei Sätzen. Mit einer 3:1-Führung gingen die Gastgeber in die Doppel. Auch hier zeigten sich die Gastgeber in guter Form. Heck/Rebhan gewannen klar, Padukience/Kunig punkteten im Match-Tiebreak. gi Ergebnisse: Heck - Müller 0:6, 1:6; Padukience - Jahn 6:3, 6:3; Kunig - Topf 6:2, 6:2; Gückel - Meichner 6:4, 6:0; Heck/Rebhan - Müller/Topf 6:4, 6:0; Padukience/Kunig - Jahn/Berger 7:5, 3:6, 10:4