Herren 50 geben nur ein Match ab

Recht unterschiedlich fielen die Ergebnisse beim Tennisclub Michelau aus. Während die Herren 50 ihren dritten Sieg in Folge feierten, fielen die Landesliga-Herren 30 auf den letzten Tabellenplatz zurück. Bereits zum zweiten Mal verpassten die Herren 65 ihrem Gegner die Höchststrafe.

Landesliga, Herren 30

TC Michelau -

TC Hochspessart 0:9

Auf den Sieg über den TC Birkenhain-Albstadt folgte die Ernüchterung. Gegen den Tabellenführer TC Hochspessart bekamen die Herren 30 auf eigener Anlage kein Bein auf den Boden. Damit fiel das Michelauer Team auf den letzten Tabellenplatz zurück. Die Ergebnisse sprechen für sich. Nach jeweils zwei Sätzen waren die Begegnungen entschieden. Das Doppel Thomas Endres/Stefan Krappmann hoffte auf den Ehrenpunkt, doch auch diese Hoffnung platzte mit dem 6:7, 5:7.

Ergebnisse: T. Fugmann - F. Hanzik 2:6, 2:6; C. Thiem - M. Rebele 1:6, 2:6; T. Endres - S. Dürr 3:6, 1:6; S. Krappmann - A. Edwards 2:6, 2:6; Z. Gareis - M. Ullrich 0:6, 2:6; C. Schütz - C. Uttner 5:7, 2:6. - C. Thiem (w.o.)/T. Gareis - S. Dürr/A. Edwards 2:6, 0:3; T. Fugmann/C. Schütz - F. Hanzik/C. Uttner 0:6, 4:6; T. Endres/S. Krappmann - M. Rebele/M. Ullrich 6:7, 5:7

Bezirksklasse 1, Herren 50

BSC Tauberlitz -

TC Michelau 1:8

Fast hätte es zum Kantersieg für Michelau gereicht, wäre nicht Marco Neumann im Match-Tiebreak an Siegfried Rödel gescheitert. Auch im Doppel war der Michelauer im Match-Tiebreak gefordert, doch an der Seite von Gunder Stark holte er sich den Siegpunkt. Ansonsten war es eine klare Angelegenheit für die "Korbmacher", zumal die Nr. 1 der Gastgeber im zweiten Satz vorzeitig aufgab.

Ergebnisse: R. Hayn (w.o.) - J. Kern 2:6, 1:4; S. Rödel - M. Neumann 1:6, 6:2, 10:5; G. Rauh - H. Schweigert 4:6, 2:6; P. Jedliczka - H. Gareis 3:6, 2:6; R. Jedliczka - R. Lauer 1:6, 2:6; U. Jedliczka - A. Stark 1:6, 2:6; G. Rauh/ P. Jedliczka - J. Kern/H. Schweigert 1:6, 0:6; R. Hayn/U. Jedliczka - M. Neumann/A. Stark 6:0, 3:6, 8:10; S. Rödel/R. Jedliczka - H. Gareis/R. Lauer 3:6, 2:6

Bezirksliga, Herren 65

TC Hallstadt -

TC Michelau 0:6

Erneut glänzten die Herren 65. Beim TC Hallstadt musste sich lediglich Günther Gutgesell den Sieg im Match-Tiebreak erkämpfen. Ansonsten hatte man die Gastgeber, die höher eingestuft waren, im Griff.

Ergebnisse: J. Wolf - W. Schramm 0:6, 1:6; K. Regus - G. Scheller 1:6, 6:7; G. Höhlein - F. Eckert 2:6, 2:6; H. Metzner - G. Gutgesell 6:4, 4:6, 7:10; D. Bohlein/M. König - W. Schramm/G. Scheller 2:6, 1:6; H.-J. Klerner/E. Eilbacher - F. Eckert/G. Gutgesell 0:6, 3:6