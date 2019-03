Heroldsbacher Nachwuchsorchester spielen "Osterfeuer"

Das Konzert der Nachwuchsorchester des Musikvereins Heroldsbach mit dem Titel "Osterfeuer" findet am Freitag, 29. März, um 18 Uhr in der Hirtenbachhalle statt. Der Eintritt ist frei. In diesem Jahr findet die Veranstaltung in Verbindung mit dem Jeki-Konzert ("Jedes Kind ein Instrument") der Grund- und Mittelschule Heroldsbach statt. Es spielen alle Jeki-Kinder der Grundschule Heroldsbach, die Jeki-Orchester 2017 und 2018, das Juniororchester und das Schülerorchester des Musikvereins Heroldsbach. Die Besucher hören, was die Nachwuchsmusiker schon alles können. Anschließend sind alle zu einem Umtrunk und Bratwürsten vom Grill am Musikheim eingeladen, organisiert vom Musikverein. red