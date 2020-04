Heroldsbach geht online

Die katholische Kirchenstiftung Heroldsbach teilt mit, dass in der Heiligen Woche aus der Gebetsstätte Heroldsbach die Gottesdienste aus der Marienkirche live übertragen werden. Die Übertragungen findet am Palmsonntag um 11 Uhr am Gründonnerstag um 19 Uhr am Karfreitag um 18 Uhr, am Karsamstag (Osternacht) um 21 Uhr, am Ostersonntag um 11 Uhr und am Ostermontag ebenfalls um 11 Uhr statt. Die Novene zu Göttlichen Barmherzigkeit ist

vom Karfreitag bis Samstag, 18. April, jeden Tag um 15 Uhr. Zu finden ist die Übertragung auf der Webseite der Gebetsstätte Heroldsbach unter www.gebetsstaette-heroldsbach.de. Geweihte Palmzweige können ab 14 Uhr in der Marienkirche abgeholt werden. Am Karfreitag sind die Kirchen von 8 bis 17 Uhr zum Gebet und ab 19.30 Uhr zur privaten Kreuzverehrung geöffnet. Das Osterlicht kann mit eigenen oder angebotenen Kerzen in der Osternacht von 23 bis 24 Uhr und am Ostersonntag von 14 bis 19 Uhr abgeholt werden. red