Heroldsbach dient als Vorbild

Lebensglück im Alter hänge auch in hohem Maß vom Komfort und der Sicherheit ab, die das eigene Zuhause biete. Barrierefreiheit und eine gute Infrastruktur seien dafür entscheidende Faktoren. Dies erklärte Mathias Abbe, der gemeinsam mit Sebastian Kramer sowie Michael Engelhardt von der Gemeinde Heroldsbach ihr Konzept "Wohnen im Alter" in der Gemeinderatssitzung Langensendelbach vorstellten.

Um pflegebedürftige ältere Menschen vor Vereinsamung zu schützen und für sie ein familiäres Umfeld zu schaffen, damit sie in ihrem Heimatort bleiben können, habe man in Heroldsbach nun die Voraussetzungen für ein betreutes Wohnen im Ortszentrum geschaffen. Bis es so weit war, berichtete Mathias Abbe, sei es ein langer Weg gewesen. 2011 gründete man die Seniorenhilfe "Wir für uns". 2013 entstand die Idee für betreutes Wohnen mit altersgerechten Wohnungen. Es dauerte bis September 2019, bis mit dem Bau begonnen werden konnte. Die Eröffnung ist für 2021 geplant, berichtete Bauamtsleiter Michael Engelhardt. Sebastian Kramer vom Hauptamt erläuterte, dass die Gemeinde Heroldsbach sich das Benennungsrecht für die Vermietung auf 25 Jahre für ortsansässige Bürger gesichert habe. Weitere Kriterien waren die medizinische Versorgung, Pflegestützpunkt, Tagespflege und bezahlbarer Wohnraum, die alle vertraglich vereinbart wurden.

Im Vergleich, so Bürgermeister Oswald Siebenhaar (FW), seien die Voraussetzungen in Langensendelbach die gleichen. Die Grundstücksgröße sei fast diesselbe wie in Heroldsbach, und eine Areal befinde sich auch im Ortszentrum. Ebenfalls werde eine medizinische Versorgung, Physiotherapie, Tagespflege und ein Pflegestützpunkt gewünscht. "Jetzt" so der Bürgermeister, "können wir in Klausur gehen und sondieren, was für die Gemeinde das Beste ist."