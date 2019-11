Hermann Popp verzichtet in Fetzelhofen auf den Spitzenplatz

Mit zwei Frauen an der Spitze geht die Wählergruppe Fetzelhofen in die Kommunalwahl 2020: Mit Platz eins führt Simone Seubert die Liste an. Sie stellte sich bereits vor sechs Jahren als Kandidatin zur Verfügung. Den zweiten Platz vergab die Wählergruppe in ihrer Nominierungsversammlung an Franziska Brechtelsbauer. Wie die Spitzenkandidatin ist auch Neubürgerin Brechtelsbauer in den Augen vieler Fetzelshofener eine sehr engagierte Einwohnerin des 133 Einwohner zählenden Ortsteils der Marktgemeinde Lonnerstadt.

Hermann Popp, der als amtierender Gemeinderat eigentlich für den Spitzenplatz vorgesehen war, wollte nicht mehr ganz vorne kandidieren. Er begnügte sich mit dem dritten Listenplatz. Insgesamt finden sich 13 Kandidaten auf dem Wahlvorschlag. Um keine der insgesamt 28 möglichen Stimmen zu verschenken, sind die ersten drei Kandidaten jeweils dreimal genannt. Ab Platz vier werden die Kandidaten doppelt aufgeführt. Lediglich für Frank Freudenthaler auf Platz 13 wird nur noch eine Stimme möglich. Daniel Blankenbühler, der während der laufenden Amtsperiode als Nachrücker für Erich Lunz ins Gemeindeparlament einzog, findet sich auf Platz elf der Liste. See