Hermann Dörfler führt die Soldatenkameradschaft weiter

Bei der Hauptversammlung der Soldatenkameradschaft (SDK) Tannenwirtshaus wurde der amtierende Vorstand einmütig im Amt bestätigt. Vorsitzender bleibt Hermann Dörfler. Sein Stellvertreter ist Frank Herold, Kassier Lothar Siebenlist und Schriftführer Steffen Dörfler. Den Vereinsausschuss bilden Winfried Buß, Jochen Knarr und Herbert Seiler. Als Fahnenträger wurde Heiko Seiler, als Kranzträger Herbert Seiler wiedergewählt. Die Mitgliederzahl beträgt aktuell 42 Personen.

Alle vier Soldatenkameradschaften des Kreisverbandes Stadtsteinach nahmen im Juli am Vergleichsschießen in Stadtsteinach teil. Die SDK Tannenwirtshaus belegte nach dem ersten Platz im Jahr 2018 diesmal nur den dritten Rang. Ein großes Dankeschön empfingen Marita Dörfler für die Pflege der Anpflanzung rund um das Ehrenmal sowie Lothar Siebenlist, der im Herbst wieder die Sträucher am Vorplatz zurückgeschnitten hat.

Marktleugasts Bürgermeister Franz Uome sah in der SDK Tannenwirtshaus einen kleinen, aber feinen Verein. Er hatte eine kleine Spende parat und erbat sich: "Macht in dem Sinne weiter wie bisher, der Friedenserhalt ist ein wichtiges Gut."

Der BKV-Bezirksvorsitzende Gottfried Betz bedankte sich bei der SDK Tannenwirtshaus für ihre Arbeit. Er kündigte an, dass heuer die Friedenswallfahrten nach Vierzehnheiligen und Neuengrün stattfinden.

Der Stadtsteinacher Kreisvorsitzende Georg Spindler lobte das Engagement der Soldatenkameradschaft zusammen mit den anderen Vereinen wie dem FC Sportring und der Marktleugaster Schützengesellschaft. Der Kreisvorsitzende kündigte an, dass auch heuer wieder ein Vergleichsschießen stattfinden wird. Klaus-Peter Wulf