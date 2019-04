Hermann Berner ist der Sieger

30 Teilnehmer zählten die Staffelsteiner Vorderladerschützen im Alten Steinbruch bei Uetzing zu ihrem Osterschießen. Mit dem Perkussionsgewehr mussten zehn Schüsse auf einen ausgeschnittenen Hasen auf einer 10er-Ringscheibe abgegeben werden. Beim elften Schuss galt es, ein aufgedrucktes Osterei zu treffen. Die besten Ergebnisse in Ringen erzielten Bernd Schneider (92 Ringe), gefolgt von Helmut Schindler und Peter Bäumel (beide 85). Bei der abendlichen Siegerehrung setzte sich jedoch Hermann Berner als Gewinner des Osterschießens durch, der 83 Ringe geschossen, aber auch noch das Ei getroffen hatte.

Schießsportleiter Helmut Schindler verwies noch auf die guten Ergebnisse der Gaumeisterschaft des Bayer. Sportschützenbundes. Hier belegte Martin Thomas den dritten Platz in der Disziplin "Muskete". In der Disziplin "Pistole .45 ACP" erzielte Werner Seibold den zweiten Platz, Iwan Nazarenko erreichte in der Disziplin "Perkussionsgewehr" den dritten. Im Mannschaftsschießen belegten Reinhold Scheer, Martin Thomas und Benedikt Rommel den dritten Platz in der Disziplin "Steinschlossgewehr". Ebenfalls auf Rang drei kamen die Teamkollegen Wolfgang Reichert, Werner Seibold und Iwan Nazarenko in der Disziplin "Pistole .45 ACP".