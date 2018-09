Hermann beantwortet Bürgerfragen

Der CSU-Ortsverband Möhrendorf lädt ein zur Bürgerfragestunde mit Joachim Hermann unter dem Motto "Sie fragen - er antwortet!" Alle Bürger können ihre persönlichen Fragen zur Landespolitik direkt an den Innenminister richten. Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, 23. September, 17 Uhr, im Restaurant "Morgentau Wirtsstuben" in Möhrendorf/Oberndorf und wird musikalisch von den "12 lustigen 4" begleitet. red