Hermann Angermüller Ehrenvorsitzender der "Bücher" CSU

Zur Feier des 40-jährigen Bestehens des CSU-Ortsverbandes Buch am Forst konnte kürzlich der Vorsitzende Uwe Thaler zahlreiche Besucher begrüßen. Der 2. Vorsitzende Hermann Angermüller ging auf die Geschichte des Ortsverbandes ein. Die Gründungsversammlung habe in der Gastwirtschaft Scholz stattgefunden. Die 15 Gründungsmitgliede wählten Emil Langguth zum Vorsitzenden. Ausführlich ging Angermüller auf die heftigen Auseinandersetzungen im Rahmen der Gebietsreform in den 1970er Jahren ein, als Buch sowohl von Lichtenfels als auch von Untersiemau aus dem Landkreis Coburg umworben wurde. Trotz der Vorgabe der Regierung von Oberfranken, die Buch der Stadt Lichtenfels zuordnete, entschied sich der Gemeinderat am 30. Juli 1975 voreilig ohne eine vorausgehende Befragung der Bürger mit 6:3 Stimmen für eine Eingliederung nach Untersiemau, was zum Unmut vieler Bürger führte. Die dann durchgesetzte Bürgerabstimmung brachte fast eine Zweidrittelmehrheit für eine Eingemeindung nach Lichtenfels, so dass sich der Gemeinderat gezwungen sah, seine Entscheidung zu revidieren. Die Bucher CSU war dann von 1984 bis 2014 im Stadtrat vertreten, zuerst drei Perioden lang durch Hermann Angermüller und dann zwei Perioden durch seinen Sohn Johannes bei den Jungen Bürgern. Da auch die SPD Stadträte stellte, war Buch am Forst teilweise mit zwei, von 1996 bis 2002 sogar mit drei Stadträten vertreten, nämlich Hermann Angermüller sowie Alfred Schramm und Hannelore Knorr (beide SPD). Der Wunsch des Ortsverbandes sei es natürlich, auf absehbare Zeit wieder einen Stadtrat stellen zu können, hob Hermann Angermüller abschließend hervor.

Der aktuelle Vorstand des CSU-Ortsverbandes Buch setzt sich aus dem Vorsitzenden Uwe Thaler, dem 2. Vorsitzenden Hermann Angermüller, dem Kassier Matthias Zirkelbach und dem Schriftführer Jürgen Hergenröder zusammen.

Eine besondere Ehrung wurde Hermann Angermüller zuteil. Aufgrund seiner herausragenden Verdienste um den Ortsverband und die CSU wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Für 15-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Kurt Winzker, Helmut Leicht, Martin Dominik, Meinhard Stürke, Jürgen Hergenröder, Uwe Thaler. Ernennung zum Ehrenvorsitzenden: Hermann Angermüller. thi