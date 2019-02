Heringsessen und Flussreise

Ein umfangreiches Jahresprogramm 2019 hat der VdK-Ortsverband aufgelegt. Hier ein Ausschnitt daraus.

Am Dienstag, 12. März, ist das Heringsessen mit Pellkartoffeln und Weißem Käs' im "Gasthaus Helmuth" mit lustigen Beiträgen. Beginn ist um 17.30 Uhr. Zur Essensplanung wird um Anmeldung bei der Vorsitzenden Sylvia Heib, Telefonnummer 09572/2887, oder der Vertreterin der Frauen, Irene Reinhardt, Telefon 9399, gebeten.

Am Mittwoch, 20. März, veranstaltet der VdK Burgkunstadt ab 15.30 Uhr einen Informationsabend zum Thema "Achtung, dubiose Geschäfte". Treffpunkt ist im Saal des Gasthauses "Zum Anker" in Weidnitz. Zu diesem Vortrag, zu dem die gesamte Bevölkerung eingeladen ist, kommt Christian Wollinger von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Coburg. Nach dem Vortrag kann diskutiert werden.

Vom 22. bis 29. September plant der Ortsverband mit dem VdK-Reisedienst eine siebentägige Flussreise mit der "MS Adora" auf der Donau. Es geht mit dem Reisebus nach Passau und von dort per Schiff nach Budapest und zurück. Die Griechenland-Flugreise im April ist ausgebucht. Es gibt eine Reserveliste.

Das vollständige Programm kann unter www.vdk.de/ov-burgkunstadt im Internet abgerufen werden. Rückfragen und Anmeldung sind bei der Vorsitzenden Sylvia Heib, Telefonnummer 09572/2887, E-Mail: sylviaheib@gmail.com, möglich. sh