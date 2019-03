Heringsessen mit politischem Stammtisch

Der SPD-Ortsverein Maßbach lädt am Aschermittwoch, 6. März, um 19 Uhr zum Heringsessen mit poltischem Stammtisch in die Theaterstube Maßbach ein. Anmeldung bei Manfred Hoffmann (Tel.: 1714) oder direkt in der Theaterstube (Tel.: 820 221) ist erforderlich. sek