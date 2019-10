Herbstzauber mit Musik und Gesang

Bunt und facettenreich, wie der Herbst es uns alljährlich präsentiert, soll es werden, verspricht der Gesangverein Zapfendorf für sein Herbstkonzert unter dem Motto "Songs an einem Herbstabend". Der Konzert findet am morgigen Samstag ab 19.30 Uhr in der Schulturnhalle Zapfendorf statt. Die Mitwirkenden (gemischter Chor, Kinderchor, Kreisjugendchor Bamberg und Instrumentalisten) unter der Leitung von Wolfgang Reh legen in diesem Jahr besonderes Augenmerk auf bekannte Musical- und Filmmelodien. Karten sind bei allen Sängern sowie im Schreibwarengeschäft Beringer (Zapfendorf) erhältlich. red