Herbstwanderung zur Friesener Warte

Am Sonntag, 10. November, führt von 9.30 bis etwa 15.30 Uhr eine Rundwanderung ab Strullendorf zur Friesener Warte. Der Plateauberg mit markanten Jurakalksteinen bietet an seiner Westseite einen weiten Blick über das Regnitztal bis in den Steigerwald. Zurück geht es über Amlingstadt und Grenzmühle nach Strullendorf. Gute Kondition sowie festes Schuhwerk sind Voraussetzung für die 16 Kilometer lange Tour mit 350 Höhenmetern. Erst zum Ende der Tour ist eine Einkehr geplant. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Um Anmeldung bei der Tourist-Info Fränkische Toskana, Tel. 09505/8064106, wird gebeten. red