Herbstwanderung zu den wilden Früchten

Was lässt sich aus Hagebutte, Schlehe, Eber-esche, Weißdorn oder Kornelkirsche zubereiten? Antworten gibt die Kräuterpädagogin Christa Heinze am Samstag, 29. September, bei einer Wanderung, die von der Gemeinde Obertrubach angeboten wird. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Feuerwehrhaus in Schossaritz. Bis Freitag, 28. September, sind Anmeldungen telefonisch unter 09245/578 möglich. red