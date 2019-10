Die Kolpingsfamilie Garitz veranstaltet eine gemütliche Herbstwanderung am Sonntag, 13. Oktober, von Großenbrach nach Bad Bocklet. Nach einem Spaziergang durch den Kurpark kehren die Teilnehmer zum Kaffeetrinken ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Garitzer Seeplatz, es werden Fahrgemeinschaften gebildet, so die Verantwortlichen. sek