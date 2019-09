Der Tourismusverein Karpfenland Aischgrund lädt am Feiertag, 3. Oktober, um 14 Uhr, zu einer Wanderung um Tanzenhaid ein. Auf guten Wanderwegen geht es durch die Wald- und Weiherlandschaft in der Nähe von Oberreichenbach. Unterwegs gibt es eine Brotzeit und Einblicke in die Geschichte der Gegend. Treffpunkt ist der Friedhofsparkplatz in Oberreichenbach. Die Wanderung ist neuneinhalb Kilometer land und dauert ungefähr vier Stunden. Anmeldung unter Telefon 0151/26211382. red