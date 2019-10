Am Sonntag. 6. Oktober, wandert der MTV Bamberg vom Parkplatz am Zapfendorfer Schwimmbad über Lauf und durch den Wald nach Sassendorf, von hier geht es zur Mittagsrast im "Schwanenbräu" in Ebing. Auf etwas kürzerem Weg geht es am Main entlang zurück nach Zapfendorf. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr auf dem MTV-Parkplatz in der Moosstraße. red