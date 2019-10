Die Post- und Verdi-Senioren wandern am Donnerstag, 24. Oktober, von der Dooser Mühle am Wanderparkplatz durch das Rabenecker Tal bis Köttweinsdorf und kehren im Landgasthof Mai-Hof ein. Die Wanderung ist zwölf Kilometer lang. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Centralkauf in der Bamberger Straße 51 in Forchheim. Anmeldungen bei Roswitha Gößwein, Telefon 09190/1282. red