Bad Brückenau vor 17 Stunden

Herbstwanderung des Turnvereins

Der Turnverein Bad Brückenau organisiert am Sonntag, 6. Oktober, eine Herbstwanderung im Raum Hammelburg. Die Teilnehmer treffen sich um 13 Uhr an der TV-Halle zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften nach F...