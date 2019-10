Kleukheim vor 17 Stunden

Herbstwanderung des Gartenbauvereins

Zur traditionellen Herbstwanderung treffen sich die Wanderer am Donnerstag, 3. Oktober, um 13 Uhr am Schulplatz in Kleukheim. In Fahrgemeinschaften wird zum Main bei Unnersdorf gefahren. Von dort wird...