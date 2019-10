Frankenbrunn 07.10.2019

Herbstwanderung beim Gartenbauverein

Der Gartenbauverein Frankenbrunn bietet am Sonntag, 13. Oktober, eine Herbstwanderung an. Treffpunkt ist nach dem Gottesdienst gegen 9.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Die Tour endet um 13.30 Uhr am örtlichen...