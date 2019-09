Herbstversammlung der Geflügelzüchter

Die Rassegeflügelzüchter des Kreisverbandes Coburg und alle, die vielleicht Geflügelzüchter werden wollen, treffen sich am kommenden Freitag, 20. September, um 19.30 Uhr im TSV-Sportheim zur Herbstversammlung. Neben den üblichen Regularien gibt es auch viele interessante Informationen und Neues über die Rassegeflügelzucht. Außerdem wird Aktuelles von der Bezirks- und Landesverbandstagung weitergegeben. Weiterhin wird über das Kreisjugend-Zeltlager und über die Zuchtwarteschulungen berichtet. Weitere wichtige Punkte sind die Kreis- und Kreisjugendschau, die im November in Gestungshausen stattfinden wird, und die Kreis- und Kreisjugendschau im kommenden Jahr, die in Neuensorg geplant ist. red