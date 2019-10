Der ÖDP-Kreisverband lädt am Sonntag, 13. Oktober, zu einer kleinen Wanderung ein. Start ist um 14.30 Uhr am Parkplatz am Goldbergsee in Beiersdorf. Von dort aus geht es einmal um den See (Ferngläser mitnehmen) und dann hinauf zum Demeter-Gärtnerhof mit Besichtigung. Eine anschließende Einkehr im Felsenkeller in Neuses rundet den Sonntagsspaziergang ab. Für Fragen steht Michael Partes zur Verfügung: michael.partes@oedp.de. red