Herbstschießen in Marktleugast

Die Schützengesellschaft Marktleugast lädt ihre Mitglieder sowie alle Bürger zum Herbstschießen ein. Schießtage sind noch am Sonntag, 10. November, von 10 bis 12 Uhr und am Mittwoch, 13. November, von 19 bis 21 Uhr. Die Preisverteilung findet im Rahmen der Weihnachtsfeier am Samstag, 7. Dezember, im Schützenhaus statt. Beginn ist um 19 Uhr. kpw