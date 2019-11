Herbstreise an die Blumenriviera

Die Blumenriviera in Italien und die französische Côte d'Azur waren die Ziele der Herbstreise des Kreisverbands Ebern des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV). Seit nunmehr 32 Jahren wird diese "Verlängerung des Sommers" durchgeführt und gerne angenommen.

Nach längerer Anfahrt erreichten die Ausflügler am frühen Abend das Hotel in Diano Marina erreicht. Der erste Ausflug führte am nächsten Tag ins Fürstentum Monaco, dem Kleinstaat zwischen Meer und Gebirge, dessen kurvenreiche und teils steile Straßen eine Herausforderung für jeden Busfahrer sind.

Villen und Paläste

Die zahlreichen Prachtgebäude, Villen und Paläste sind eng an die Berghänge gebaut. Ein Besuch im Spielkasino von Monte Carlo und im ozeanographischen Museum mit Aquarium, ein Spaziergang zu den Residenzen der Fürstenfamilie und zur Kirche Notre Dame Immaculeé mit den Fürstengräbern waren die Höhepunkte der Tour.

In San Remo führte am nächsten Tag ein Spaziergang durch die romantische Altstadt zur eleganten Strandpromenade. Bei einem Abstecher ins Hinterland nach Dolceaqua konnten die Besucher nicht nur die mittelalterliche Brücke in Form eines Eselsrückens, das Kastell Doria und die engen Gassen bewundern, sondern auch bei einer Verkostung ligurische Speisen und Weine genießen.

Cannes, die "Perle der Côte d'Azur" war das Ziel des nächsten Tagesausflugs. Nach einem Rundgang durch die Stadt der Filmfestspiele und einer Schifffahrt um die beiden vorgelagerten Inseln stand auf der Rückfahrt zum Hotel noch der Besuch einer Parfümfabrik auf dem Programm.

Von Genua kannten die meisten Besucher nur die Außenbezirke und den Hafen als Ausgangspunkt für Überfahrten zu den großen Mittelmeerinseln. Umso mehr überraschten bei einer Stadtrundfahrt und der anschließenden Führung die Pracht und Schönheit der Altstadt. Die Jesuitenkirche Il Gesú und der Dom waren nur zwei der unzähligen Glanzpunkte.

Malerische Bucht

Weiter ging es nach Rapallo - bekannt durch die Verträge nach dem Ersten Weltkrieg - und von dort mit dem Schiff nach Portofino, einem malerisch in einer Bucht gelegenen Ort.

Nizza, die Hauptstadt der Côte d'Azur wurde bei einer ausgiebigen Führung erkundet: elegante Plätze, enge Gassen, der Dom und der Blumenmarkt prägen die Stadt. Nach einer ausgiebigen Mittagspause ging es weiter nach St. Paul Vence. Die Fondation Maeght zeigt dort eine ausführliche Sammlung von Werken Mirós und einiger weiterer Künstler der Moderne. Ein Spaziergang durch den malerisch auf einem Hügel gelegenen Ort bis zum Friedhof mit dem Grab Chagalls beendete das Besuchsprogramm.

Mit vielen neuen Eindrücken ging es am nächsten Tag zurück in die fränkische Heimat. red