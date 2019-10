Herbstprogramm in der Umweltstation

Die Umweltstation Lias-Grube in Unterstürmig lädt zu kommenden Veranstaltungen ein:

Laubzauber (mit Laub blättern, stöbern, wirbeln, spielen und schmücken), 8. Oktober, 15 bis 17 Uhr, für Kinder ab drei Jahren plus eine erwachsene Begleitperson; Pilzwanderung (Pilze sammeln, erkennen und bestimmen), 12. Oktober, 9 bis 12 Uhr, für die ganze Familie, Treffpunkt: unterer Waldparkplatz in der Röthenstraße in Burk; Fachsprechstunde: Photovoltaik - saubere Naturenergie von der Sonne, 7. November, 19.30 Uhr, Seminarraum der Umweltstation Lias-Grube; Weidenatelier (aus Weiden Kunstwerke für den heimischen Garten flechten), 8. November, 14.30 bis 16.30 Uhr, für Erwachsene (Kinder willkommen).

Hinweis: Soweit nicht anders angegeben, ist der Treffpunkt an der Übersichtstafel am Eingang des Freigeländes der Umweltstation. Anmeldungen sind jeweils erforderlich über die Internetseite www.umweltstation-liasgrube.de, unter Telefon 09545/950399 oder per E-Mail an info@umweltstation-liasgrube.de. red